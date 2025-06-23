Трое петербуржцев предстанут перед судом за организацию притонов для занятий проституцией

По версии следствия, в период с августа 2023 года по август 2024 года обвиняемые организовали систематическое занятие проституцией другими лицами по адресам клиентов, а также в притонах, работавших в съемных квартирах на 12-ой Красноармейской улице и 4-ой линии В. О.