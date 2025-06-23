Подросток утонул в озере около турбазы в Тайшетском районе

16-летний подросток утонул на озере около турбазы в Тайшетском районе. Инцидент произошел в 8 км от Тайшета вечером 21 июня. Тело погибшего юноши обнаружили его сверстники, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Все обстоятельства и условия инцидента устанавливаются. Тайшетская межрайонная прокуратура организовала проверку и держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела. По итогам мероприятий будет дана правовая оценка. При наличии оснований будут приняты меры.
Ранее агентство сообщало, что сапсёрфер утонул в Иркутске. Вопреки запрету он находился на судовом ходу реки Ангары в Иркутске, не предназначенном для купания. По предварительным данным, сап откинуло волной, и течение затянуло мужчину под причал.