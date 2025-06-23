Подросток утонул в озере около турбазы в Тайшетском районе

Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Все обстоятельства и условия инцидента устанавливаются. Тайшетская межрайонная прокуратура организовала проверку и держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела. По итогам мероприятий будет дана правовая оценка. При наличии оснований будут приняты меры.