«Огненное» ДТП произошло в Краснодаре

В Краснодаре вечером 22 июня на Ростовском шоссе произошло «огненное» ДТП. В районе СНТ «Янтарь» столкнулись два автомобиля. По информации полиции, водитель Cherry не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Daewoo.
От удара Daewoo воспламенилась. Огонь перекинулся на вторую машину. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, из обеих иномарок люди успели выбраться. Никто не пострадал.
Пожар потушили оперативно прибывшие к месту происшествия спасатели.
Полиция проводит проверку по факту аварии.