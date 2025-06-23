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«Огненное» ДТП произошло в Краснодаре

Люди успели из машин выбраться.

Источник: соцсети

В Краснодаре вечером 22 июня на Ростовском шоссе произошло «огненное» ДТП. В районе СНТ «Янтарь» столкнулись два автомобиля. По информации полиции, водитель Cherry не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Daewoo.

От удара Daewoo воспламенилась. Огонь перекинулся на вторую машину. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, из обеих иномарок люди успели выбраться. Никто не пострадал.

Пожар потушили оперативно прибывшие к месту происшествия спасатели.

Полиция проводит проверку по факту аварии.