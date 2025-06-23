В Челябинске произошла авария с участием восьми автомобилей

«Авария произошла сегодня в девять часов утра около дома 59 по улице Ворошилова, — пояснили в пресс-службе ведомства. — По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил столкновение с Honda Freed под управлением 34-летней женщины. От удара ее машина изменила траекторию и въехала на парковку, где столкнулась с Audi 80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и LADA Kalina. Водитель Mitsubishi ударил попутный Opel Astra, который после этого совершил наезд на Haval Jolion».