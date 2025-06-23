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В Челябинске произошла авария с участием восьми автомобилей

В Челябинске выясняют обстоятельства массовой аварии, в котором пострадала женщина и полугодовалый ребенок. По предварительным данным, после столкновения две иномарки собрали еще шесть автомобилей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

«Авария произошла сегодня в девять часов утра около дома 59 по улице Ворошилова, — пояснили в пресс-службе ведомства. — По предварительным данным, 28-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил столкновение с Honda Freed под управлением 34-летней женщины. От удара ее машина изменила траекторию и въехала на парковку, где столкнулась с Audi 80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и LADA Kalina. Водитель Mitsubishi ударил попутный Opel Astra, который после этого совершил наезд на Haval Jolion».

Травмы в аварии получила автоледи и находившийся в Opel Astra ребенок 2025 года рождения. Он перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи».

Госавтоинспекция призывает водителей исключить использование мобильных телефонов во время движения и выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий.