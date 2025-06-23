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В Самарской области женщина ударила тётю ножом во время ссоры

В Челно-Вершинском районе участковый полиции задержал 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении ножевого ранения своей тёте.

В Челно-Вершинском районе участковый полиции задержал 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении ножевого ранения своей тёте. Подробности рассказали в областном отделении ГУ МВД.

Инцидент произошёл во время распития алкоголя. Между родственницами возник бытовой конфликт, в ходе которого младшая из женщин схватила кухонный нож и ударила им 44-летнюю тётю. Пострадавшая получила лёгкий вред здоровью.

Сообщившая о случившемся в полицию призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Жигулёвске задержали подозреваемого в серии грабежей ювелирных украшений.

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