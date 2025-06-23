Два человека пострадали в столкновении «Жигулей» и мотоцикла под Воронежем

По предварительным данным, вчера, 22 июня, на четвертом километре автодороги «М-4 “Дон”-Малая Приваловка-граница Липецкой области случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Аварию, произошедшую примерно в 21:20, спровоцировал 19-летний водитель «ВАЗа-21102». Поворачивая налево, он не уступил дорогу 39-летнему водителю мотоцикла, ехавшему во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали два человека — водитель мотоцикла и пассажир машины, 19-летняя девушка. С телесными повреждениями их на «скорой» увезли в больницу.