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В Иркутской области трое человек погибли на водоемах за выходные дни

Несчастные случаи произошли в местах, где купаться запрещено.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За выходные дни на водоемах Иркутской области погибли три человека. Все случаи произошло на объектах, где купание официально запрещено. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

— 21 июля в деревне Поздеева Черемховского района из реки Ангары очевидцы подняли тело 11-летнего мальчика. По их словам, погибший находился в семи метрах от берега, на глубине трех метров, — уточнили в ведомстве.

В Тайшетском районе произошло сразу два смертельных случая. В карьере на базе отдыха в селе Конторка утонул 16-летний подросток. Вытащив парня, спасатели провели сердечно-лёгочную реанимацию, но помощь не дала положительных результатов. А в селе Шелехово из реки Бирюса подняли тело тело 20-летнего парня, который утонул 20 июня.

По этим случаям завели уголовные дела по статье «причинение смерти по неосторожности», прокуратура Иркутской области проконтролирует ход и результаты расследований.