В Иркутской области трое человек погибли на водоемах за выходные дни

За выходные дни на водоемах Иркутской области погибли три человека. Все случаи произошло на объектах, где купание официально запрещено. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
— 21 июля в деревне Поздеева Черемховского района из реки Ангары очевидцы подняли тело 11-летнего мальчика. По их словам, погибший находился в семи метрах от берега, на глубине трех метров, — уточнили в ведомстве.
В Тайшетском районе произошло сразу два смертельных случая. В карьере на базе отдыха в селе Конторка утонул 16-летний подросток. Вытащив парня, спасатели провели сердечно-лёгочную реанимацию, но помощь не дала положительных результатов. А в селе Шелехово из реки Бирюса подняли тело тело 20-летнего парня, который утонул 20 июня.
По этим случаям завели уголовные дела по статье «причинение смерти по неосторожности», прокуратура Иркутской области проконтролирует ход и результаты расследований.