В Иркутской области трое человек погибли на водоемах за выходные дни

В Тайшетском районе произошло сразу два смертельных случая. В карьере на базе отдыха в селе Конторка утонул 16-летний подросток. Вытащив парня, спасатели провели сердечно-лёгочную реанимацию, но помощь не дала положительных результатов. А в селе Шелехово из реки Бирюса подняли тело тело 20-летнего парня, который утонул 20 июня.