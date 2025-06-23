Облокотилась на москитную сетку: в Стерлитамаке 7-летняя девочка выпала из окна второго этажа

В башкирском городе Стерлитамаке на минувших выходных произошел несчастный случай с ребенком. Как рассказал глава министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, семилетняя девочка выпала со второго этажа, облокотившись на москитную сетку.
Как поведал руководитель ведомства, ребенка с переломами и ушибами доставили в городскую больницу № 1. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.
Рахматуллин обратился к родителям с предупреждением, что москитные сетки не являются защитой от падения из окон. Он призвал взрослых не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.
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