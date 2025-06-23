Отец правнука экс-мэра Самары Тархова не приехал на суд из-за обстрелов Израиля

Отец правнука бывшего главы Самары Виктора Тархова не смог приехать в областную столицу на суд, на котором должен был решиться вопрос об опеки над 6-летним ребенком. Судебное заседание, состоявшееся 18 июня, мужчина пропустил по причине обострения ирано-израильского конфликта.
На сегодняшний день из-за обстрелов Израиля Влад Пасик, проживающий там, вынужден находится в бомбоубежище, откуда у него не получилось выйти на связь с судом. В связи с этим судебное слушание перенесли на месяц.
Влад Пасик ранее подтвердил, что он является отцом правнука убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова, и предоставил результаты ДНК-теста, пишет издание «АиФ-Самара».
Напомним, расследование уголовного дела об убийстве Виктора и Натальи Тарховых продолжается. Следователи еще в марте восстановили хронологию громкого преступления. Ранее арестованная внучка убитых призналась в содеянном под тяжестью улик. Но у Екатерины Тарховой были сообщники.
В данный момент разыскивают 56-летнюю Светлану Метревели, которая, по мнению следователей, координировала действия внучки Тарховых, и 25-летнего племянника Дмитрия Метревели, помогавшего заморозить и расчленить трупы. Кроме того, недавно в Самаре была арестована и отправлена под домашний аресте еще одна соучастница преступления. 78-летняя Таисия Кисилева, мать Светланы Метревели, помогала Екатерине Тарховой продать «Тойоту», принадлежавшую бывшему мэру Самары, за 1 млн рублей.
Хотите следить за новостями Самары и губернии в оперативном режиме? Подписывайтесь наш телеграм-канал! Там до 24 июня мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!