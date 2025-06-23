Отец правнука экс-мэра Самары Тархова не приехал на суд из-за обстрелов Израиля

В данный момент разыскивают 56-летнюю Светлану Метревели, которая, по мнению следователей, координировала действия внучки Тарховых, и 25-летнего племянника Дмитрия Метревели, помогавшего заморозить и расчленить трупы. Кроме того, недавно в Самаре была арестована и отправлена под домашний аресте еще одна соучастница преступления. 78-летняя Таисия Кисилева, мать Светланы Метревели, помогала Екатерине Тарховой продать «Тойоту», принадлежавшую бывшему мэру Самары, за 1 млн рублей.