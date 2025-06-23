Названы причины гибели моториста на пермском утонувшем танкере «Волгонефть»

Причины гибели моториста затонувшего пермского танкера «Волгонефть-212» назвали в госинспекции труда региона.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в Чёрном море в декабре 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что танкер пермской компании «Кама шиппинг» потерпел крушение в Керченском проливе. В результате аварии один из членов экипажа — матрос-моторист — скончался и ещё несколько человек пострадали.
После инцидента нефтепродукты из судна выплеснулись в море и оказались на пляжах Анапы, а в отношении компании и членов экипажа инициировали несколько проверок. Одно из расследований инцидента проводили в государственной инспекции труда Пермского края (где зарегистрирована компания-эксплуатант судна).
23 июня 2025 года в инспекции рассказали о результатах расследования и назвали его причины, а также причину смерти матроса.
«Работник в должности моториста погиб в результате механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, 11 работников получили повреждения здоровья лёгкой степени», — рассказывает ведомство.
Основными причинами самого инцидента с танкером стали нарушение требований безопасности при эксплуатации судна и управление им с неукомплектованным экипажем. В то же время, на трагедию повлияли плохая организация производства и несогласованность действий капитана судна, капитана порта «Кавказ» и оператора системы управления судов (ЕСУДС).
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что отец погибшего моториста обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию за смерть сына.