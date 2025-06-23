Названы причины гибели моториста на пермском утонувшем танкере «Волгонефть»

Речь идёт о трагедии, которая случилась в Чёрном море в декабре 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что танкер пермской компании «Кама шиппинг» потерпел крушение в Керченском проливе. В результате аварии один из членов экипажа — матрос-моторист — скончался и ещё несколько человек пострадали.