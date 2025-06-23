Две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей

Жесткая авария произошла 14 декабря 2024-го вблизи деревни Ставры. Около 18.25 часов 38-летняя жительница Дубровно на «Вольксваген Гольф» не справилась с управлением и отправила машину в кювет, где легковушка еще врезалась в дерево. В ДТП погибли две дочери женщины-водителя. При этом сама водитель, ее сын и еще одна 16-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.