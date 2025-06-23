Две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного Volkswagen под Оршей

В Оршанском районе две дочери женщины-водителя погибли в ДТП технически неисправного «Фольксваген». В Следственном комитете завершили расследование смертельной аварии, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Ранее мы писали, как мать села за руль авто выпившего сына и устроила смертельное ДТП под Оршей: «Две девушки-подростка погибли по дороге с поминок».
Жесткая авария произошла 14 декабря 2024-го вблизи деревни Ставры. Около 18.25 часов 38-летняя жительница Дубровно на «Вольксваген Гольф» не справилась с управлением и отправила машину в кювет, где легковушка еще врезалась в дерево. В ДТП погибли две дочери женщины-водителя. При этом сама водитель, ее сын и еще одна 16-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.
Следователи установили, что в момент аварии водитель была трезвой. А вот пассажиров она везла с нарушениями: у сидящих на задних сидениях не были пристегнуты ремни безопасности. Раньше фигурантку неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
Автотехническая экспертиза показала, что перед ДТП авто ехало со скоростью 62,8 километра в час. Также установили, что авто было технически неисправно, так как на задней оси были изношенные и непригодные для эксплуатации зимние шины с уже проявившимися индикаторами износа.
В итоге жительнице Дубровно предъявили обвинение за нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого телесного повреждения (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Еще СК сообщил, что рабочий погиб при обрушении стены старого ФАПа в Воложинском районе.
Также правоохранители сообщили, что двое взрослых погибли, а двое детей пострадали в страшном ДТП с загоревшейся машиной под Речицей.