В Омск из Казахстана пытались провести карантинную древесину

В результате грузы не были допущены к вывозу, а транспортные средства вернули в Россию для устранения нарушений. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, которая регулирует правонарушения при ввозе и вывозе подкарантинных грузов.