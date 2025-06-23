В Омск из Казахстана пытались провести карантинную древесину

Сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области предотвратили попытки нелегального вывоза продукции с высоким фитосанитарным риском в Казахстан. Нарушения были выявлены на двух пунктах пропуска — «Исилькульский» и «Черлакский» — в период с 17 по 19 июня.
Так, через МАПП «Исилькуль» физическое лицо пыталось вывезти 0,15 тонны древесной коры без необходимого фитосанитарного сертификата. На МАПП «Ольховка» юридическое лицо пыталось провезти партию из 448 деревянных барабанов, используя просроченный сертификат (его срок действия истек еще 29 мая 2025 года).
В результате грузы не были допущены к вывозу, а транспортные средства вернули в Россию для устранения нарушений. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, которая регулирует правонарушения при ввозе и вывозе подкарантинных грузов.
С начала 2025 года это уже 51 случай пресечения попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Казахстан. Общий объем задержанных партий составил 328,94 тонны, 7821 единицу и 141,4 кубометра продукции.
Ранее мы писали, что в Омской области саранча появилась раньше срока.