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В Самарской области парень погиб в ДТП с Chery и КАМАЗ 23 июня

В Самарской области произошло смертельное ДТП.

В Самарской области произошло смертельное ДТП. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

По данным силовиков, рано утром 23 июня автомобиль Chery на скорости влетел в КАМАЗ, стоящий на обочине.

В результате аварии были госпитализированы 2 пассажира, один из которых подросток. Один пассажир легковушки, к сожалению, погиб.

На данный момент на месте работают правоохранители.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!