В Самарской области парень погиб в ДТП с Chery и КАМАЗ 23 июня

В Самарской области произошло смертельное ДТП. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
По данным силовиков, рано утром 23 июня автомобиль Chery на скорости влетел в КАМАЗ, стоящий на обочине.
В результате аварии были госпитализированы 2 пассажира, один из которых подросток. Один пассажир легковушки, к сожалению, погиб.
На данный момент на месте работают правоохранители.
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