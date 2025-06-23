В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 59-летнего мужчину

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 59-летнего Сергея Бобылева. С заявлением о розыске мужчины в дежурную часть полиции обратились родственники. По их словам, Сергей Бобылев ушел с дачи, расположенной в СНТ имени 6-й пятилетки, и до сих пор его местонахождение неизвестно, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, очевидцы сообщают, что в этот же день видели мужчину в районе улицы Волгоградской областного центра.
По имеющейся информации, он может быть дезориентирован в пространстве.
Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, голубые глаза, светлые волосы с проседью.
Был одет в синий рабочий костюм, серые тапки. С собой черная сумка.
Полицейские призывают граждан оказать содействие в поисках мужчины. В случае, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть полиции по номеру телефона:
Номер ответственного сотрудника —
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