В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 59-летнего мужчину

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 59-летнего Сергея Бобылева. С заявлением о розыске мужчины в дежурную часть полиции обратились родственники. По их словам, Сергей Бобылев ушел с дачи, расположенной в СНТ имени 6-й пятилетки, и до сих пор его местонахождение неизвестно, пишет ИА IrkutskMedia.