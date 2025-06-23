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В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 59-летнего мужчину

С заявлением в полицию обратились родственники местного жителя.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение 59-летнего Сергея Бобылева. С заявлением о розыске мужчины в дежурную часть полиции обратились родственники. По их словам, Сергей Бобылев ушел с дачи, расположенной в СНТ имени 6-й пятилетки, и до сих пор его местонахождение неизвестно, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, очевидцы сообщают, что в этот же день видели мужчину в районе улицы Волгоградской областного центра.

По имеющейся информации, он может быть дезориентирован в пространстве.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, голубые глаза, светлые волосы с проседью.

Был одет в синий рабочий костюм, серые тапки. С собой черная сумка.

Полицейские призывают граждан оказать содействие в поисках мужчины. В случае, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть полиции по номеру телефона: 8 (3952) 44−44−04 или 02 (102 с мобильного).

Номер ответственного сотрудника — 8 (924) 533−00−54.

Волонтеры — 8 (950) 146−98−56.