Члены ОПГ из Уфы отправятся в колонию строгого режима за вымогательства

Ленинский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор в отношении троих мужчин за вымогательства в составе ОПГ (п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Возраст осужденных — 67, 36 лет и 31 год, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Установлено, что в период с мая 2017 года по ноябрь 2021-го они требовали у граждан имущество в особо крупном размере. Угрожали насилием и распространением сведений, порочащих честь и достоинство. В уголовном деле было два эпизода преступлений.
Обвиняемые вину не признали.
В зависимости от роли и степени участия одному из подсудимых назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей. Еще двоим — по 10 лет лишения свободы и штраф в 150 тыс. руб.
Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.