Замазученный песок с полигона в Анапе вывезут до середины июля

«Сейчас на площадке в хуторе Воскресенском остается еще около 22 тысяч тонн загрязненного грунта. Из них уже отсортировано специализированной установкой “Грохот” почти 15 тысяч тонн», — сообщили в оперштабе. Куда делось еще около 36 тысяч тонн, не уточняется.