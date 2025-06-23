Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замазученный песок с полигона в Анапе вывезут до середины июля

Песок, загрязненный нефтепродуктом после ЧС с затонувшими танкерами, вывезут с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском в Анапе до середины июля. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Российская газета

С начала очистки пляжей Анапы от мазута на полигон вывезли более 163 тысяч тонн загрязненного песка. По сообщению оперштаба, 40 тысяч тонн утилизировали после очистки.

Еще 65 тысяч тонн грунта сейчас находятся на предприятиях-утилизаторах. Песок очищают биологическим и термическим способом, основную часть работы рассчитывают завершить до ноября.

«Сейчас на площадке в хуторе Воскресенском остается еще около 22 тысяч тонн загрязненного грунта. Из них уже отсортировано специализированной установкой “Грохот” почти 15 тысяч тонн», — сообщили в оперштабе. Куда делось еще около 36 тысяч тонн, не уточняется.

Очищенный песок используют в качестве инертных материалов, в частности, его вывозят на мусорный полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск. Оставшийся наиболее загрязненный мазутом грунт отправляют на утилизацию.

После вывоза грунта полигон в хуторе Воскресенском продолжит работу до полной ликвидации ЧС. Это необходимо в случае повторных выбросов нефтепродукта.

Выбросы мазута на побережье Анапы и Темрюкского района произошли в результате кораблекрушения танкеров с мазутом, которое произошло в декабре прошлого года. Очистку прибрежных территорий осуществляли сотрудники МЧС и волонтеры.