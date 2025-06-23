Замазученный песок с полигона в Анапе вывезут до середины июля

С начала очистки пляжей Анапы от мазута на полигон вывезли более 163 тысяч тонн загрязненного песка. По сообщению оперштаба, 40 тысяч тонн утилизировали после очистки.
Еще 65 тысяч тонн грунта сейчас находятся на предприятиях-утилизаторах. Песок очищают биологическим и термическим способом, основную часть работы рассчитывают завершить до ноября.
«Сейчас на площадке в хуторе Воскресенском остается еще около 22 тысяч тонн загрязненного грунта. Из них уже отсортировано специализированной установкой “Грохот” почти 15 тысяч тонн», — сообщили в оперштабе. Куда делось еще около 36 тысяч тонн, не уточняется.
Очищенный песок используют в качестве инертных материалов, в частности, его вывозят на мусорный полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск. Оставшийся наиболее загрязненный мазутом грунт отправляют на утилизацию.
После вывоза грунта полигон в хуторе Воскресенском продолжит работу до полной ликвидации ЧС. Это необходимо в случае повторных выбросов нефтепродукта.
Выбросы мазута на побережье Анапы и Темрюкского района произошли в результате кораблекрушения танкеров с мазутом, которое произошло в декабре прошлого года. Очистку прибрежных территорий осуществляли сотрудники МЧС и волонтеры.