На водоемах Южного Урала за два дня погибли два человека

Статистика печальная: с начала нынешнего купального сезона на водоёмах Челябинской области уже утонули тринадцать человек, в том числе один ребёнок. Причём гибнут граждане в подавляющем большинстве случаев в местах «диких», где нет инфраструктуры и спасателей, где дно не чистят. И это при том, что в регионе задекларировано больше двухсот официальных пляжей.