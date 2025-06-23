На водоемах Южного Урала за два дня погибли два человека

В субботу на реке Увелька близ села Кичигино утонул мужчина 1993 года рождения. На следующий день в Курчатовском районе Челябинска, на озере Балчуг, погиб гражданин 1967 года рождения. Тела обоих жертв водной стихии были найдены и переданы правоохранительным органам.
Точные обстоятельства и причины трагедий устанавливаются. По предварительным данным от пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, мужчины веселились в компаниях друзей, распивали спиртное. В какой-то момент они откололись от групп и отправились в плавание, из которого живыми уже не вернулись.
Статистика печальная: с начала нынешнего купального сезона на водоёмах Челябинской области уже утонули тринадцать человек, в том числе один ребёнок. Причём гибнут граждане в подавляющем большинстве случаев в местах «диких», где нет инфраструктуры и спасателей, где дно не чистят. И это при том, что в регионе задекларировано больше двухсот официальных пляжей.
Чтобы избежать трагедий, МЧС рекомендует выбирать для купания только оборудованные места, а также заходить в воду только будучи трезвым. Смотрите на знаки близ водоёмов. Если на табличке написано «купание запрещено», то лучше подыскать для активного отдыха более подходящую точку.