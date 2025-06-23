В Ташкенте от удара током погибла 11-летняя девочка: трагедия, в которой до сих пор нет виновных

По словам женщины, рабочие прокладывали электрический кабель для подключения шлагбаума недалеко от детской площадки. Во время работ они оставили без присмотра лестницу, прислонённую к одноэтажной постройке.
Во время игры у детей на крышу этой постройки залетела игрушка. Девочка решила помочь — поднялась по лестнице, достала игрушку и начала спускаться. Именно в этот момент её ударило током. По словам матери, сила удара была настолько мощной, что у ребёнка «разорвало сердце». Спасти девочку не удалось.
То, что произошло, невозможно списать на обычную случайность. Очевидно, что были грубо нарушены нормы техники безопасности. Открытая рабочая зона рядом с детской площадкой, провода, оставленная без присмотра лестница — всё это стало смертельно опасным сочетанием.
Прошёл почти месяц, но семья до сих пор не получила ответа на главный вопрос: кто виноват? Кто конкретно допустил халатность? Какая организация отвечала за работы и где был контроль?
Мать девочки не скрывает, что у неё растут сомнения — дело, по её словам, могут попытаться «замять». Она требует справедливости и публичного расследования. Ведь речь идёт не только о трагической гибели её ребёнка, но и о праве всех родителей быть уверенными, что их дети в безопасности хотя бы на детской площадке.