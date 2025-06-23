В Ташкенте от удара током погибла 11-летняя девочка: трагедия, в которой до сих пор нет виновных

Мать девочки не скрывает, что у неё растут сомнения — дело, по её словам, могут попытаться «замять». Она требует справедливости и публичного расследования. Ведь речь идёт не только о трагической гибели её ребёнка, но и о праве всех родителей быть уверенными, что их дети в безопасности хотя бы на детской площадке.