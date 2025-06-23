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В Красноярском крае завели уголовное дело после гибели сапбордистки

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в связи с происшествием на реке Мана.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, трагедия произошла 21 июня около поселка Нарва.

Тогда мужчина за рулем моторной лодки совершил наезд на женщину, которая передвигалась по воде на сапборде. Пострадавшую достали из реки очевидцы, однако она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что дело завели по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Сейчас выясняются все причины случившегося.