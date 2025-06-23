До пяти увеличилось число пострадавших в ДТП на проспекте Революции в Воронеже

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», 36-летний местный житель, ехал со стороны улицы Феоктистова в направлении улицы Карла Маркса. При выезде на встречку в запрещенном месте он врезался в «ГАЗ А64R45» под управлением 66-летнего воронежца. А маршрутка по инерции стукнулась об припаркованный «Мицубиси Ланцер», после чего тот опрокинулся.