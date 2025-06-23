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До пяти увеличилось число пострадавших в ДТП на проспекте Революции в Воронеже

Среди пострадавших оказались жители трех регионов РФ.

Источник: УМВД

Сотрудники ГАИ по Воронежу устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутки в Воронеже, произошедшего 22 июня в центре города. Изначально речь шла про столкновение двух транспортных средств и трех пострадавших. Теперь же эти цифры увеличились.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», 36-летний местный житель, ехал со стороны улицы Феоктистова в направлении улицы Карла Маркса. При выезде на встречку в запрещенном месте он врезался в «ГАЗ А64R45» под управлением 66-летнего воронежца. А маршрутка по инерции стукнулась об припаркованный «Мицубиси Ланцер», после чего тот опрокинулся.

В результате пострадали пять пассажиров маршрутки — 36-летняя жительница Волгограда, 26-летняя и 33-летний жители Белгородской области, 15-летний и 17-летняя жители Воронежа. Их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу. Кроме того, выяснилось, что водитель «Мерседеса» был пьян.