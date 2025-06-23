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ФСБ задержала петербуржца за донаты экстремистской организации

В отношении жителя Северной столицы возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня, сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ экстремисткой организации. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проведенные оперативно-разыскные мероприятия показали, что указанный гражданин инициативно оказывал финансовую помощь объединению, деятельность которой направлена против безопасности России, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о неизвестных, которые сорвали боевое знамя с дома в Кировском районе Северной столицы. После этого символ воинской славы оказался разорванным на земле. Полиция начала проверку.