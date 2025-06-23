ФСБ задержала петербуржца за донаты экстремистской организации

Сегодня, 23 июня, сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ экстремисткой организации. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проведенные оперативно-разыскные мероприятия показали, что указанный гражданин инициативно оказывал финансовую помощь объединению, деятельность которой направлена против безопасности России, — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.
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