ФСБ задержала петербуржца за донаты экстремистской организации

Сегодня, 23 июня, сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ экстремисткой организации. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.