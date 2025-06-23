В Омске в одном микрорайоне за час задержаны 2 подростка-нарушителя ПДД

Госавтоинспекторы Советского административного округа (САО) Омска задержали двух несовершеннолетних водителей. Оба инцидента произошли в течение часа на проспекте Мира.
Первым задержанным оказался 17-летний житель Омска, управлявший квадроциклом. Подросток нарушил сразу несколько правил: двигался без регистрации транспортного средства, без водительских прав, страховки и защитного мотошлема. Отец и сам несовершеннолетний водитель заплатят штрафы в размере 36 600 рублей.
Вторым нарушителем стал 16-летний молодой человек, управлявший автомобилем марки «Джили». Возвращаясь с отдыха на берегу водоема, подросток был остановлен полицейскими. Во время беседы сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя. Несовершеннолетний признался, что употреблял спиртное, но от медицинского освидетельствования отказался. Молодой человек также будет привлечен к административной ответственности сразу за ряд нарушений: вождение без прав, отсутствие страховки и документов на автомобиль. На мать подростка был составлен административный протокол также за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.
Оба подростка были доставлены в отдел полиции для дальнейшей работы с ними и их родителями инспекторами по делам несовершеннолетних (ПДН).
Это уже не первый случай задержания несовершеннолетних водителей, ранее мы писали, что в Омской области 15-летний мальчик пострадал в ДТП с легковушкой Chery Tiggo.