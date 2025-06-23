В Омске в одном микрорайоне за час задержаны 2 подростка-нарушителя ПДД

Вторым нарушителем стал 16-летний молодой человек, управлявший автомобилем марки «Джили». Возвращаясь с отдыха на берегу водоема, подросток был остановлен полицейскими. Во время беседы сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя. Несовершеннолетний признался, что употреблял спиртное, но от медицинского освидетельствования отказался. Молодой человек также будет привлечен к административной ответственности сразу за ряд нарушений: вождение без прав, отсутствие страховки и документов на автомобиль. На мать подростка был составлен административный протокол также за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.