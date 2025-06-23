Чиновники отмывали сотни миллионов через родственников — Антикор

К примеру, анализом финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.