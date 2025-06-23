В Самаре приставы взыскали 350 тысяч рублей за вред здоровью в уличном конфликте

Судебные приставы Железнодорожного района Самары взыскали с 26-летнего мужчины 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Ранее он ударил местного жителя в челюсть во время конфликта — мужчина сделал замечание после того, как нарушитель бросил петарду во двор. Ответом стала агрессия и физическое нападение.
Суд признал нападавшего виновным и обязал его выплатить пострадавшему моральную компенсацию.
Деньги на счёт поступили только после применения принудительных мер: ареста счетов, исполнительского сбора и запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.
Ранее в Челно-Вершинском районе была задержана местная жительница за нанесение ножевого ранения своей тёте во время ссоры.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!