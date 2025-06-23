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В Самаре приставы взыскали 350 тысяч рублей за вред здоровью в уличном конфликте

Судебные приставы Железнодорожного района Самары взыскали с 26-летнего мужчины 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Судебные приставы Железнодорожного района Самары взыскали с 26-летнего мужчины 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Ранее он ударил местного жителя в челюсть во время конфликта — мужчина сделал замечание после того, как нарушитель бросил петарду во двор. Ответом стала агрессия и физическое нападение.

Суд признал нападавшего виновным и обязал его выплатить пострадавшему моральную компенсацию.

Деньги на счёт поступили только после применения принудительных мер: ареста счетов, исполнительского сбора и запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

Ранее в Челно-Вершинском районе была задержана местная жительница за нанесение ножевого ранения своей тёте во время ссоры.

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