Развод с мужем обернулся неожиданностью. Сибирячку наглым образом обманули

Один из необычных способов обмана — звонок с предложением оформить новую медицинскую карту. Так, 53-летняя жительница Иркутска, поверив жуликам, сообщила им данные из СМС. После этого ей начали названивать «сотрудники» различных ведомств, пугая хищением денег с ее счетов. Под их давлением женщина за два дня перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей.