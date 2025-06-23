Развод с мужем обернулся неожиданностью. Сибирячку наглым образом обманули

За последние три дня 18 жителей Иркутской области попались на уловки телефонных аферистов, лишившись в общей сложности 13,3 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, мошенники использовали разные схемы, но чаще всего притворялись сотрудниками госучреждений и правоохранительных органов.
Один из необычных способов обмана — звонок с предложением оформить новую медицинскую карту. Так, 53-летняя жительница Иркутска, поверив жуликам, сообщила им данные из СМС. После этого ей начали названивать «сотрудники» различных ведомств, пугая хищением денег с ее счетов. Под их давлением женщина за два дня перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей.
— Другая популярная схема — предложение «выгодных инвестиций». Двое жителей региона попались на обещания быстрого заработка на ценных бумагах. Когда же они попытались вывести деньги, мошенники сослались на «технические неполадки» и пропали. В итоге две жертвы потеряли 2,2 миллиона рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Но и это не все. Аферисты додумались даже до фиктивного развода! Они создали поддельный сайт, куда заманили 49-летнюю жительницу Братска под предлогом подачи заявления на развод. У нее украли данные карты и списали 5 тысяч рублей.
Полиция предупреждает: не верьте подозрительным звонкам, не называйте никому коды из СМС и не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Если вам предлагают «легкие деньги» или пугают проблемами — это точно мошенники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии ученик вынес с ЕГЭ бланки с заданиями и опубликовал их в интернете.