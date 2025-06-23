Подросток, сестру которого убили в Астане, находится в реанимации

В управлении здравоохранения РК в ответ на запрос «Курсива» сообщил, что подростка 2009 года рождения по линии скорой помощи доставили в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с ножевым ранением в области спины. После этого его госпитализировали в отделение экстренной хирургии больницы.
«Жив. Состояние тяжелое», — сообщили в управлении.
Также в социальных сетях появилось видео задержания подозреваемого. Подозреваемый был весь в крови. Также показали кадры из квартиры, где произошло убийство. Сестра подростка лежала в луже своей крови, будучи мертвой.
Напомним, вечером 22 июня астанчанин убил девушку и ранил ее брата.