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Подросток, сестру которого убили в Астане, находится в реанимации

16-летний подросток, сестру которого убили в Астане, находится в тяжелом состоянии.

В управлении здравоохранения РК в ответ на запрос «Курсива» сообщил, что подростка 2009 года рождения по линии скорой помощи доставили в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с ножевым ранением в области спины. После этого его госпитализировали в отделение экстренной хирургии больницы.

«Жив. Состояние тяжелое», — сообщили в управлении.

Также в социальных сетях появилось видео задержания подозреваемого. Подозреваемый был весь в крови. Также показали кадры из квартиры, где произошло убийство. Сестра подростка лежала в луже своей крови, будучи мертвой.

Напомним, вечером 22 июня астанчанин убил девушку и ранил ее брата.