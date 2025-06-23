Подросток, сестру которого убили в Астане, находится в реанимации

В управлении здравоохранения РК в ответ на запрос «Курсива» сообщил, что подростка 2009 года рождения по линии скорой помощи доставили в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 с ножевым ранением в области спины. После этого его госпитализировали в отделение экстренной хирургии больницы.