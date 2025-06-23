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Массовое ДТП произошло на пересечении Орской и Каскадной в Ростове-на-Дону

Очевидцы сообщили о пробке из-за массового ДТП в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время массовой аварии «ГАЗель» врезалась в газораспределительный пункт. После этого в районе места происшествия собралась пробка. Об этом днем 23 июня в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам ростовчан, ДТП случилось в районе пересечения улиц Орской и Каскадной. Сколько именно машин столкнулись, пока неизвестно. Также на перекрестке якобы не работают светофоры.

Официальный комментарий от управления Госавтоинспекции пока не поступал, сотрудники ведомства сейчас уточняют информацию. Судя по интернет-картам, протяженность затора на Каскадной в сторону Орской составляет около 2,1 км.

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