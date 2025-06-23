Мужчина получил условный срок за хранение пороха в Хабаровском крае

«В сентябре 2021 года мужчина нашел в лесу две металлические банки с порохом массой больше 300 граммов и хранил их у себя дома. В январе 2025 года взрывчатое вещество нашли и изъяли полицейские во время оперативных мероприятий», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.