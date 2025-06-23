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Мужчина получил условный срок за хранение пороха в Хабаровском крае

Две банки с взрывчатым веществом он нашел в лесу и принес домой.

Источник: Комсомольская правда

Суд в поселке Охотск приговорил 38-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы условно за хранение пороха. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В сентябре 2021 года мужчина нашел в лесу две металлические банки с порохом массой больше 300 граммов и хранил их у себя дома. В январе 2025 года взрывчатое вещество нашли и изъяли полицейские во время оперативных мероприятий», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Городской суд Николаевска признал мужчину виновным по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Назначено условное наказание с испытательным сроком четыре года. Также назначен штраф пять тысяч рублей. Приговор вступил в силу.