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ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жительниц Запорожской области, которые подозреваются в шпионаже для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 23 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со Службой безопасности Украины», — указано в сообщении.

Уточняется, что фигурантки собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации подразделений Российской армии. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Кроме того, в ведомстве добавили, что женщинам грозит наказание до пожизненного срока лишения свободы.

18 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал местного жителя Сергея Шияна виновным в совершении преступления России по статье о шпионаже и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Отмечалось, что мужчина собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки (ГУР) МО Украины сведения о дислокации подразделений Минобороны России.