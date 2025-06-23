ФСБ задержала двух жительниц Запорожской области за шпионаж для СБУ

18 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) признал местного жителя Сергея Шияна виновным в совершении преступления России по статье о шпионаже и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Отмечалось, что мужчина собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки (ГУР) МО Украины сведения о дислокации подразделений Минобороны России.