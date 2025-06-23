Автомобиль сгорел в Лефортовском тоннеле в Москве

В столичном Дептрансе сообщали, что из-за инцидента движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) было перекрыто. Именно поэтому водителей просили выбирать альтернативные маршруты. Однако в настоящее время движение на данном участке восстановлено.