Врачи ужаснулись, увидев, чем обернулся загар для школьника

Жаркие выходные в Бурятии обернулись кошмаром для двенадцати детей, получивших сильные солнечные ожоги. Самый тяжелый случай — школьник с обгоревшей спиной, покрытой болезненными волдырями. Мальчика экстренно госпитализировали в хирургическое отделение Детской республиканской клинической больницы.
Школьник находится в отделении хирургии. Фото: ДРКБ.
Как стало известно КП-Иркутск, кожа школьника пострадала настолько сильно, что потребовалось срочное медицинское вмешательство. Сейчас пациент получает необходимое лечение.
— Детям необходимо много пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания, особенно в жаркую погоду. Для защиты кожи необходимо регулярное применение солнцезащитных кремов с высоким уровнем SPF 50, а также обязательное ношение головного убора. Важно разумно чередовать пребывание в водоеме и на суше. Длительное нахождение под открытым солнцем, даже после купания, может привести к ожогам, — напоминают в больнице.
Если же ребенок все-таки обгорел, а на коже появились волдыри — это прямое показание для обращения к врачу. Самолечение в таких случаях только усугубляет ситуацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области три человека погибли на водоемах за выходные дни.