Врачи ужаснулись, увидев, чем обернулся загар для школьника

— Детям необходимо много пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания, особенно в жаркую погоду. Для защиты кожи необходимо регулярное применение солнцезащитных кремов с высоким уровнем SPF 50, а также обязательное ношение головного убора. Важно разумно чередовать пребывание в водоеме и на суше. Длительное нахождение под открытым солнцем, даже после купания, может привести к ожогам, — напоминают в больнице.