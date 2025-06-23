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Врачи ужаснулись, увидев, чем обернулся загар для школьника

В Бурятии школьник попал в отделение хирургии из-за солнечного ожога.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жаркие выходные в Бурятии обернулись кошмаром для двенадцати детей, получивших сильные солнечные ожоги. Самый тяжелый случай — школьник с обгоревшей спиной, покрытой болезненными волдырями. Мальчика экстренно госпитализировали в хирургическое отделение Детской республиканской клинической больницы.

Школьник находится в отделении хирургии. Фото: ДРКБ.

Как стало известно КП-Иркутск, кожа школьника пострадала настолько сильно, что потребовалось срочное медицинское вмешательство. Сейчас пациент получает необходимое лечение.

— Детям необходимо много пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания, особенно в жаркую погоду. Для защиты кожи необходимо регулярное применение солнцезащитных кремов с высоким уровнем SPF 50, а также обязательное ношение головного убора. Важно разумно чередовать пребывание в водоеме и на суше. Длительное нахождение под открытым солнцем, даже после купания, может привести к ожогам, — напоминают в больнице.

Если же ребенок все-таки обгорел, а на коже появились волдыри — это прямое показание для обращения к врачу. Самолечение в таких случаях только усугубляет ситуацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области три человека погибли на водоемах за выходные дни.