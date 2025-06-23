Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 10 до 13 лет «строгача»: в Уфе вынесли приговор банде вымогателей

Трое уфимцев получили от 10 лет колонии за серию крупных вымогательств.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор трем горожанам в возрасте 67, 36 и 31 года. Их как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, признали виновными в серии крупных вымогательств.

По данным ведомства, преступная группа действовала с мая 2017 по ноябрь 2021 года, используя угрозы насилием, повреждения имущества и распространения компрометирующих сведений.

Обвиняемые не признали свою вину. Старший участник группы получил 13 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей, двое других фигурантов приговорены к 10 годам «строгача» каждый со штрафами по 150 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.