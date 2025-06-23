От 10 до 13 лет «строгача»: в Уфе вынесли приговор банде вымогателей

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор трем горожанам в возрасте 67, 36 и 31 года. Их как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, признали виновными в серии крупных вымогательств.
По данным ведомства, преступная группа действовала с мая 2017 по ноябрь 2021 года, используя угрозы насилием, повреждения имущества и распространения компрометирующих сведений.
Обвиняемые не признали свою вину. Старший участник группы получил 13 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей, двое других фигурантов приговорены к 10 годам «строгача» каждый со штрафами по 150 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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