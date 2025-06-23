В Башкирии спасатели обнаружили в лесу потерявшуюся семейную пару

Накануне семейная пара из села Белое Озеро Гафурийского района отправилась на «тихую охоту» в сторону села Красноусольский. В лесу пара решила разделиться, но спустя некоторое время они потеряли друг друга из виду. Мужчина отправился на поиски супруги и смог ее найти. Выбраться из леса вдвоем у них уже не получилось: были потеряны ориентиры, и они окончательно заблудились.
Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС выехали на место уже в тёмное время суток. Поисковые работы велись несколько часов. Ближе к утру заблудившихся супругов удалось обнаружить.
Как отметили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, всё это время пара оставалась на одном месте и ждала помощи. Это, по словам спасателей, и сыграло ключевую роль в успешном завершении поисков. Медицинская помощь мужчине и женщине не потребовалась.