В Башкирии спасатели обнаружили в лесу потерявшуюся семейную пару

Накануне семейная пара из села Белое Озеро Гафурийского района отправилась на «тихую охоту» в сторону села Красноусольский. В лесу пара решила разделиться, но спустя некоторое время они потеряли друг друга из виду. Мужчина отправился на поиски супруги и смог ее найти. Выбраться из леса вдвоем у них уже не получилось: были потеряны ориентиры, и они окончательно заблудились.