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В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 22-летнего парня

На железнодорожном перегоне в Ростовской области погиб молодой человек.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном перегоне Сулин — Шахтная в Ростовской области пассажирский поезд сбил насмерть 22-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, вызов в дежурную часть линейного отдела транспортной полиции поступил в прошедшую субботу, 21 июня. Личность погибшего уже выяснили, скончался житель поселка Каменоломни. Предварительно, пешеход попал под поезд из-за «нарушения правил безопасности».

Жителям Дона напоминают: железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

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