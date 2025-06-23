Стрельба на французской свадьбе унесла жизнь невесты, пострадали трое гостей. Нападавшего сбил автомобиль молодоженов

Трагедия потрясла тихую французскую коммуну Гульт на юго-востоке страны. Ранним утром в воскресенье, во время свадьбы, неизвестные напали на молодоженов и гостей, открыв стрельбу. В результате погибла 27-летняя невеста, ещё трое получили ранения, включая 13-летнего ребенка, сообщает CBS News.
Следствие не исключает ни одной из возможных версий, однако приоритетной считается версия о причастности к произошедшему криминальных групп, в том числе связанных с наркоторговлей. Инцидент произошел около 4:30 утра по местному времени. Молодожены выходили из банкетного зала, когда к ним подбежали вооруженные люди в масках и открыли огонь.
По данным прокурора Авиньона Флоранс Гальтье, один из нападавших погиб в перестрелке. Позднее выяснилось, что второго злоумышленника сбил автомобиль новобрачных, когда тот пытался скрыться. В результате стрельбы погибла невеста, а еще трое получили ранения: 25-летний жених, 13-летний ребенок, находившийся в автомобиле, и один из гостей свадьбы.
После стрельбы нападавшие скрылись пешком. На месте работают полицейские, в поисках преступников был задействован вертолет. Свадьба проходила в здании ратуши, которое молодая пара арендовала еще в марте. Мэр деревни Дидье Перелло выразил шок и возмущение случившимся и отметил, что молодожёны не были местными жителями.
В Гульте, население которого составляет чуть более тысячи человек, многие из местного населения обеспокоены тем, что случившееся может повредить репутации их исторического поселения. Как рассказал владелец ресторана Гийом Молинас, до этого здесь не было серьезных преступлений — последний подобный случай произошел 125 лет назад.
Гульт находится примерно в 80 км к северу от Марселя — города, где в последние годы резко возросло число насильственных преступлений, связанных с наркоторговлей. Власти Франции уже заявили о планах усилить борьбу с наркотрафиком и организованной преступностью.