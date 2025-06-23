Стрельба на французской свадьбе унесла жизнь невесты, пострадали трое гостей. Нападавшего сбил автомобиль молодоженов

Следствие не исключает ни одной из возможных версий, однако приоритетной считается версия о причастности к произошедшему криминальных групп, в том числе связанных с наркоторговлей. Инцидент произошел около 4:30 утра по местному времени. Молодожены выходили из банкетного зала, когда к ним подбежали вооруженные люди в масках и открыли огонь.