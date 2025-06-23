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Казахстанца на SUP-борде унесло в открытое море

В Мангистау произошёл опасный инцидент на воде.

В Каракиянском районе Мангистауской области произошёл инцидент, едва не обернувшийся трагедией, передает BAQ.KZ. На территории базы отдыха «Ритм Нұр» спасён мужчина, которого сильный ветер унёс в море во время катания на SUP-борде.

Во время отдыха на побережье Каспийского моря погодные условия резко ухудшились. Мужчина, находившийся на надувной доске для сапсерфинга, оказался в ловушке стихии — порывы ветра быстро унесли его далеко от берега, лишив возможности вернуться самостоятельно.

К счастью, сотрудники МЧС, патрулировавшие акваторию на лодке, заметили сигнал бедствия. Спасатели оперативно подошли к мужчине, находившемуся в истощённом состоянии, и доставили его на берег.

«Такие случаи — не редкость летом. Мы просим отдыхающих соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия», — прокомментировали в МЧС.

Благодаря оперативности спасателей, инцидент завершился благополучно. Мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.