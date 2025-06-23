Казахстанца на SUP-борде унесло в открытое море

Во время отдыха на побережье Каспийского моря погодные условия резко ухудшились. Мужчина, находившийся на надувной доске для сапсерфинга, оказался в ловушке стихии — порывы ветра быстро унесли его далеко от берега, лишив возможности вернуться самостоятельно.