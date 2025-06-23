В Ростовской области тракториста осудили после того, как он принял от друга подарок

В Шолоховском районе Ростовской области 58-летний мужчина, работающий трактористом, столкнулся с большими неприятностями после того, как получил от товарища презент. Как потом расскажет Евгений в суде, он гостил у друга. На прощание хозяин вручил трактористу металлическую банку с порохом. Общий вес вещества составил чуть больше 280 граммов. Дончанин потом расскажет на допросе, что порох предназначался для охоты.