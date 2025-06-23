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В Ростовской области тракториста осудили после того, как он принял от друга подарок

Под Ростовом мужчина пошел под суд за банку с порохом на веранде.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области 58-летний мужчина, работающий трактористом, столкнулся с большими неприятностями после того, как получил от товарища презент. Как потом расскажет Евгений в суде, он гостил у друга. На прощание хозяин вручил трактористу металлическую банку с порохом. Общий вес вещества составил чуть больше 280 граммов. Дончанин потом расскажет на допросе, что порох предназначался для охоты.

— Я оставил банку на веранде на столе и забыл о ней, — пояснил мужчина.

Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, о том, что тракторист на незаконных основаниях держит дома взрывчатое вещество, заподозрили в полиции. При обыске, на котором присутствовали понятые, факт подтвердился.

— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — сообщил «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Верхнедонского района Ростовской области Руслан Ширшов.

В суде его вину признали. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также мужчина должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

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