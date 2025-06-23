Экс-глава Мелеузовского района Башкирии с сообщником предстанут перед судом

Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму свыше 5 млн рублей. Кроме того, по иску прокуратуры республики с бывшего чиновника и его родственников в доход государства взысканы две квартиры в городах Уфа и Мелеуз, приобретенные на неподтвержденные доходы, также свыше 23 млн рублей, поступившие на их счета, законность происхождения которых не доказана.