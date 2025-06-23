Экс-глава Мелеузовского района Башкирии с сообщником предстанут перед судом

По версии следствия, в 2020—2022 годах бывший глава администрации получил от учредителя строительной компании взятку в виде трёх квартир общей стоимостью свыше 4 млн рублей через посредника. В обмен руководитель муниципалитета должен был способствовать заключению со строительной компанией договоров аренды земельных участков, расположенных в парковой зоне города, и последующей выдаче разрешения на строительство многоквартирных домов.
Посредник, действуя по поручению главы администрации, должен был обеспечить договоренность о получении взятки, бесконкурентное заключение договоров аренды, передавая соответствующие поручения и указания сотрудникам администрации. Кроме того, глава администрации обещал общее покровительство учредителю строительной компании и руководимым им юридическим лицам.
Как информировал «Башинформ», на время следствия бывшему главе администрации Мелеузовского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его сообщнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму свыше 5 млн рублей. Кроме того, по иску прокуратуры республики с бывшего чиновника и его родственников в доход государства взысканы две квартиры в городах Уфа и Мелеуз, приобретенные на неподтвержденные доходы, также свыше 23 млн рублей, поступившие на их счета, законность происхождения которых не доказана.
Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ.