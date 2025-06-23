В Омске проверяют информацию о нападении бродячих собак на 9-летнюю девочку

Следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку по факту сообщения из социальных сетей о нападении стаи бездомных собак на ребенка. Инцидент, как утверждается, произошел 18 июня на улице Музейная в Омске. В результате атаки 9-летняя девочка получила телесные повреждения. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Параллельно продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по аналогичному случаю в тот же день. На этот раз речь идет о нападении безнадзорных собак на 6-летнего ребенка в сквере имени Дзержинского. В ходе проверок следствие планирует установить должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих агрессивных животных. Действиям виновных может быть дана правовая оценка по статье за халатность.
Ранее мы писали, что в Омске загорелся частный дом на Орджоникидзе.