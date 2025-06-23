ГУБОПиК задержал в Минске трёх топ-менеджеров крупных компаний

По данным силовиков, в спецоперации участвовали сотрудники ГУБОПиК и бойцы спецподразделения «Алмаз». Они задержали двух генеральных директоров — 47 и 62 лет, а также 65-летнего мужчину, ранее занимавшего аналогичную должность.
По версии следствия, все трое вступили в сговор с представителями коммерческих структур. За содействие в продолжении делового сотрудничества они получили в этом месяце взятки. В МВД утверждают, что суммы исчисляются десятками тысяч евро и долларов.
Сейчас оперативники выясняют, кто еще мог быть вовлечен в коррупционную схему. Также проверяется финансовая деятельность страховых компаний за последние годы.
По факту получения взятки в крупном размере возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.