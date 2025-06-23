Шесть человек спасли при пожарах в Ростовской области за прошедшую неделю

С 16 по 22 июня 2025 года в Ростовской области потушили 83 пожара. Из огня были спасены люди, есть смертельные случаи, информируют в недельной сводке ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали 83 пожара. Спасены шесть человек, погибли два человека. Также зафиксировали 14 возгораний сухой растительности, — говорится в сообщении.
Кроме того, за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 32 ДТП, при авариях были спасены восемь человек. На водных объектах произошел один смертельный случай.
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