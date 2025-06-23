В Волгоградской области пресекли нелегальную продажу боевого оружия

Согласно действующему законодательству, распространение такой информации считается уголовно и административно наказуемым. В результате проверки прокуратура подала административное исковое заявление в суд с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Светлоярский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, и судебное решение было направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия для исполнения.
Как отмечает прокуратура Волгоградской области, в настоящее время доступ к указанным интернет-ресурсам заблокирован.