На Сахалине после нападения медведя найден второй труп. Готовится отстрел хищника

В Сахалинской области медведь напал на двух мужчин в лесу неподалёку от контрольно-пропускного пункта поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Один из них смог отразить атаку и убежать. Второй получил серьезные травмы. Спасатели прибыли на место, отпугнули зверя и эвакуировали пострадавшего. Однако мужчина скончался до прибытия медиков от ран и массивной кровопотери.