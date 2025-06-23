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На Сахалине после нападения медведя найден второй труп. Готовится отстрел хищника

Бурый медведь нападал на людей в лесу на Сахалине. Один погиб, один получил ранения. Позже был найден труп еще одного человека. Власти готовятся к вынужденному отстрелу хищника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Сахалинской области медведь напал на двух мужчин в лесу неподалёку от контрольно-пропускного пункта поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Один из них смог отразить атаку и убежать. Второй получил серьезные травмы. Спасатели прибыли на место, отпугнули зверя и эвакуировали пострадавшего. Однако мужчина скончался до прибытия медиков от ран и массивной кровопотери.

К шести сотрудникам МЧС, работавшим на месте, выбежали еще двое людей, спасавшихся от медведя. Спасатели вновь отпугнули зверя и эвакуировали пострадавших.

Позже охотоведы обнаружили в лесу тело еще одного человека. По предварительным данным, труп был частично засыпан землей, что может указывать на длительное время нахождения тела на месте.

В связи со случившимся сегодня возле Корсаковской трассы, где бурый медведь напал на людей, оперативная группа Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области направилась на место. Сейчас специалисты готовятся к вынужденному отстрелу животного для обеспечения безопасности населения.

Ранее мы сообщали, что медведь напал на людей возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске.