На Сахалине после нападения медведя найден второй труп. Готовится отстрел хищника

В Сахалинской области медведь напал на двух мужчин в лесу неподалёку от контрольно-пропускного пункта поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Один из них смог отразить атаку и убежать. Второй получил серьезные травмы. Спасатели прибыли на место, отпугнули зверя и эвакуировали пострадавшего. Однако мужчина скончался до прибытия медиков от ран и массивной кровопотери.
К шести сотрудникам МЧС, работавшим на месте, выбежали еще двое людей, спасавшихся от медведя. Спасатели вновь отпугнули зверя и эвакуировали пострадавших.
Позже охотоведы обнаружили в лесу тело еще одного человека. По предварительным данным, труп был частично засыпан землей, что может указывать на длительное время нахождения тела на месте.
В связи со случившимся сегодня возле Корсаковской трассы, где бурый медведь напал на людей, оперативная группа Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области направилась на место. Сейчас специалисты готовятся к вынужденному отстрелу животного для обеспечения безопасности населения.
Ранее мы сообщали, что медведь напал на людей возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске.