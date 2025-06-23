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В Челябинской области поезд врезался в грузовик

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на Южном Урале.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области грузовой поезд попал в аварию. ДТП случилось на между станциями Есаульская и Ишалино.

Водитель грузовика выехал на переезд перед товарным составом.

— Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. На расписание движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Это уже вторая за месяц авария на переезде. Ранее там же электричка врезалась в легковую машину.