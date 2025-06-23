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В Волгоградской области три поезда задержали из-за огненного ЧП в Казахстане

Три пассажирских поезда, следующие через территорию Волгоградской области, задержаны из-за страшного происшествия, случившегося в Казахстане.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, на переезде перегона Сайхин — Равнинный в Казахстане в 10.50 ч. грузовик выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате локомотив загорелся, водитель грузовика погиб. Схода состава не произошло. Для ликвидации последствий возгорания на место происшествия направлены пожарный и восстановительный поезда.

В связи с этим происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов № 5 Астрахань — Москва, № 148 Нижневартовск — Астрахань, № 6 Москва — Астрахань. Эти поезда проходят на территории волгоградского региона через станции Палласовка и Эльтон.