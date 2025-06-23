В Омской области муж из ревности избил до смерти свою супругу

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Подозреваемому в убийстве исилькульцу грозит до 15 лет лишения свободы.