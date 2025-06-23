В Омской области муж из ревности избил до смерти свою супругу

Неоднократно судимый житель города Исилькуля приревновал свою супругу. В порыве неконтролируемых чувств он нанес ей тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой смерть несчастной женщины. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил телеграм-канал «СУ СК России по Омской области».
Трагедия произошла в минувшую субботу, 21 июня. В квартире дома, расположенного по ул. Деповская, было обнаружено тело 29-летней жительницы с многочисленными телесными повреждениями. Следствие установило, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 33-летний супруг погибшей женщины: подозреваемый на почве ревности избил супругу, причинив множество не совместимых с жизнью телесных повреждений.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Подозреваемому в убийстве исилькульцу грозит до 15 лет лишения свободы.