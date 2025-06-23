Узбекистанца задержали за взлом «Госуслуг» и фиктивную регистрацию мигрантов

Азаматжон успел нелегально зарегистрировать более десяти мигрантов, а когда на него вышли следователи, он был за границей. Недавно он вернулся в Башкортостан, где почувствовал внимание со стороны правоохранителей. Планируя скрыться, он купил билеты из Уфы в Москву, а потом в Минск. Азаматжон попытался скрыться, но был задержан в Стерлитамаке и доставлен в Уфу.