Узбекистанца задержали за взлом «Госуслуг» и фиктивную регистрацию мигрантов

В Башкортостане правоохранители задержали гражданина Узбекистана Азаматжона Р., подозреваемого в организации схемы по нелегальной регистрации иностранных граждан.
По версии следствия, мужчина взламывал аккаунты россиян на портале госуслуг и регистрировал там своих соотечественников без согласия владельцев жилья. Таким образом он обеспечивал иностранцам легальное пребывание на территории России.
Как сообщает телеграм-канала Baza, злоумышленник использовал уязвимости системы или данные третьих лиц, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей «Госуслуг». После этого он формировал документы о временной регистрации иностранных граждан, не уведомляя реальных владельцев квартир.
Азаматжон успел нелегально зарегистрировать более десяти мигрантов, а когда на него вышли следователи, он был за границей. Недавно он вернулся в Башкортостан, где почувствовал внимание со стороны правоохранителей. Планируя скрыться, он купил билеты из Уфы в Москву, а потом в Минск. Азаматжон попытался скрыться, но был задержан в Стерлитамаке и доставлен в Уфу.
На него возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства».
В Кировском районном суде Уфы постановили заключить подозреваемого под домашний арест, однако следствие не согласно с этим решением и требует заключения его под стражу.