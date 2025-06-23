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Узбекистанца задержали за взлом «Госуслуг» и фиктивную регистрацию мигрантов

В Башкортостане задержали узбекистанца, подозреваемого во взломе «Госуслуг» и фиктивной регистрации мигрантов. Мужчина использовал чужие аккаунты для оформления временной прописки без согласия собственников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

В Башкортостане правоохранители задержали гражданина Узбекистана Азаматжона Р., подозреваемого в организации схемы по нелегальной регистрации иностранных граждан.

По версии следствия, мужчина взламывал аккаунты россиян на портале госуслуг и регистрировал там своих соотечественников без согласия владельцев жилья. Таким образом он обеспечивал иностранцам легальное пребывание на территории России.

Как сообщает телеграм-канала Baza, злоумышленник использовал уязвимости системы или данные третьих лиц, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей «Госуслуг». После этого он формировал документы о временной регистрации иностранных граждан, не уведомляя реальных владельцев квартир.

Азаматжон успел нелегально зарегистрировать более десяти мигрантов, а когда на него вышли следователи, он был за границей. Недавно он вернулся в Башкортостан, где почувствовал внимание со стороны правоохранителей. Планируя скрыться, он купил билеты из Уфы в Москву, а потом в Минск. Азаматжон попытался скрыться, но был задержан в Стерлитамаке и доставлен в Уфу.

На него возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства».

В Кировском районном суде Уфы постановили заключить подозреваемого под домашний арест, однако следствие не согласно с этим решением и требует заключения его под стражу.