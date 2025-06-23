Десятки екатеринбуржцев остались без отпуска и денег из-за «проверенного годами» турагента

Более 20 жителей Екатеринбурга оказались жертвами недобросовестного турагента. Все они планировали улететь в отпуск в Турцию, Таиланд или на Гоа, однако вместо этого остались и без денег, и без путевок. Подробнее — в материале ЕАН.
Алена Назарова с супругом и семилетним ребенком приобрели путевки на Гоа еще в июле 2024 года. Поездка была запланирована на март 2025 года. К турагенту Светлане Брызгаловой екатеринбуржцы обратились не первый раз, поэтому, по словам пострадавших, отношения были основаны на доверии. По словам Назаровой, семья уже около семи лет летала за границу через этого агента.
"В марте она написала, что в Гоа нам не дают визы, пришлось отменить тур. Тогда мы оформили тур в Таиланд на 11 апреля. Она прислала документы, но без билетов в самолет. Мы на это сразу даже не обратили внимания, так как много раз летали со Светланой. Она сказала, что все забронировано. В итоге 10 апреля в 23:00 уезжаем в аэропорт с ребенком, который ждет не дождется моря и приключений.
Но на стойке регистрации нам говорят, что на нас билетов не оформлено.
Муж тут же начал звонить Светлане, а я успокаивала ребенка, потому что у него началась истерика. Конечно, мы уехали домой. Спустя несколько дней мы поняли, что никакого тура и брони не было, нас просто кинули на 400 тыс. рублей", — рассказала Алена Назарова.
Супруги написали заявление на возврат средств, а после подали заявление в полицию и суд. Первое заседание по делу назначено на июль.
В аналогичной ситуации оказался и екатеринбуржец Василий Рева. Он и четверо его друзей в апреле купили путевки во вьетнамский Нячанг.
«28 апреля Светлана Брызгалова скинула предложение с привлекательным туром. 30 апреля я перевел на ее карту 165 тыс. рублей. Банковские документы о переводе у меня есть. После этого четверо друзей перевели два раза по 165 тыс. Вылететь должны были 15 мая, но за день до этого турагент сообщила, что по ошибке забронировала туры с вылетом из Москвы. У меня в этот день было совещание на работе, я не мог полететь в Москву. Попросил Светлану перебронировать тур. Тогда выяснилось, что у одного из моих друзей вскоре закончится срок действия загранпаспорта, Вьетнам в такой ситуации не пускает. Тогда мы решили лететь в Таиланд. Светлана якобы забронировала тур на Пхукет с вылетом 19 мая», — рассказывает Рева.
После этого турагент написала, что не может дождаться подтверждение от отеля. Когда 19 мая Василий с друзьями ожидали такси в Кольцово, позвонила Брызгалова. Она сообщила, что тур отменяется и она вернет за него деньги.
«Пообещала перечислить обратно деньги
Ольга Федорченко с подругой должна была полететь в июне в Таиланд. 16 мая она перевела Брызгаловой 130 тыс. рублей.
«После этого Светлана не предоставила нам никаких документов, начала “кормить завтраками”. Ссылалась на агентов, которые якобы должны прогрузить что-то в программу за 2−3 дня до вылета. В день вылета у нас не было ни билетов, ни ваучеров, турагент выходила на связь с перебоями.
В 21:00 был вылет, она вышла на связь только в 16:00, сказав, что у нее заблокирован личный кабинет в программе и мы никуда не летим. Пообещала забронировать билеты на рейс в ближайшие дни и пропала.
Потом уже я начала искать информацию о ней в интернете и нашла ее в списке недобросовестных агентов, вышла на группу с обманутыми ребятами. У нас в чате сейчас 28 пострадавших, и каждый день добавляются новые люди", — заявила Федорченко.
В разговоре с туристами Брызгалова говорила, что работает от крупных туроператоров — AnexTour и «Интурист». Однако в этих компаниях открестились от агента.
По словам пострадавших, в полицию подано уже около 10 заявлений. Пятеро несостоявшихся туристов обратились с исками в суд. Общий ущерб составил 5 млн рублей. Екатеринбуржцы намерены добиться уголовного дела по статье «Мошенничество».
Мы попытались связаться с турагентом Светланой Брызгаловой. Но на звонок корреспондента никто не ответил. Мы готовы опубликовать позицию второй стороны. ЕАН продолжит следить за развитием событий.