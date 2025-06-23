Десятки екатеринбуржцев остались без отпуска и денег из-за «проверенного годами» турагента

«28 апреля Светлана Брызгалова скинула предложение с привлекательным туром. 30 апреля я перевел на ее карту 165 тыс. рублей. Банковские документы о переводе у меня есть. После этого четверо друзей перевели два раза по 165 тыс. Вылететь должны были 15 мая, но за день до этого турагент сообщила, что по ошибке забронировала туры с вылетом из Москвы. У меня в этот день было совещание на работе, я не мог полететь в Москву. Попросил Светлану перебронировать тур. Тогда выяснилось, что у одного из моих друзей вскоре закончится срок действия загранпаспорта, Вьетнам в такой ситуации не пускает. Тогда мы решили лететь в Таиланд. Светлана якобы забронировала тур на Пхукет с вылетом 19 мая», — рассказывает Рева.