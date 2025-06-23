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«Мы не знаем, где он!»: мужчина вышел из дачного дома, а после бесследно исчез

В Иркутске начались поиски 59-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Помогите! Он бесследно пропал, — молили о помощи родственники 59-летнего Сергея Бобылева в отделе полиции.

Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное МВД, последний раз сибиряка видели на даче, расположенной в садоводстве Имени 6 пятилетки. Куда он мог направиться после — неизвестно, семья строить догадки. По информации очевидцев, в этот же день его видели в районе улицы Володарского.

— По имеющейся информации, он может быть дезориентирован в пространстве. Приметы пропавшего — рост 178 сантиметров, нормального телосложения, голубые глаза, светлые волосы с проседью, — рассказывают в агентстве.

Также известно, во что он был одет в день пропажи — синий рабочий костюм и серые тапки. С собой была черная сумка.