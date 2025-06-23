«Мы не знаем, где он!»: мужчина вышел из дачного дома, а после бесследно исчез

Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное МВД, последний раз сибиряка видели на даче, расположенной в садоводстве Имени 6 пятилетки. Куда он мог направиться после — неизвестно, семья строить догадки. По информации очевидцев, в этот же день его видели в районе улицы Володарского.