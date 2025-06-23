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Не знал машрута: Новый водитель был за рулем рейсового микроавтобуса, попавшего в ДТП с погибшим под Ростовом

За рулем попавшей в смертельное ДТП маршрутки был незнакомый с трассой водитель.

Источник: Комсомольская правда

Маршрутным такси, которое попало в смертельное ДТП под Ростовом вечером в субботу, 21 июня, управлял новый водитель. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

Напомним, авария произошла в 20:49. Маршрутное такси двигалось из Ставрополя в сторону Ростова-на-Дону. В станице Егорлыкской машина с девятью пассажирами на борту съехала с дороги и врезалась в столб. В результате ДТП погиб 48-летний мужчина, а также пострадали две женщины.

По предварительным данным донской Госавтоинспекции, причиной аварии стало то, что 35-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

Машина вылетела с трассы и врезелась в опору ЛЭП. Фото: УГАИ по Ростовской области.

Как уточняет источник издания, для шофера это был новый маршрут. На выезде из Егорлыкской расположено кольцо, и машина должна была повернуть для кругового движения. Но мужчина поехал напряму. Спохватившись, пытался затормозить, но не справился с управлением, и машину вынесло с трассы, где она и столкнулась со столбом.

— В связи с ДТП организована проверка произошедшего, — прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. — Региональным ведомством взяты под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения».

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