Не знал машрута: Новый водитель был за рулем рейсового микроавтобуса, попавшего в ДТП с погибшим под Ростовом

Маршрутным такси, которое попало в смертельное ДТП под Ростовом вечером в субботу, 21 июня, управлял новый водитель. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.
Напомним, авария произошла в 20:49. Маршрутное такси двигалось из Ставрополя в сторону Ростова-на-Дону. В станице Егорлыкской машина с девятью пассажирами на борту съехала с дороги и врезалась в столб. В результате ДТП погиб 48-летний мужчина, а также пострадали две женщины.
По предварительным данным донской Госавтоинспекции, причиной аварии стало то, что 35-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
Машина вылетела с трассы и врезелась в опору ЛЭП. Фото: УГАИ по Ростовской области.
Как уточняет источник издания, для шофера это был новый маршрут. На выезде из Егорлыкской расположено кольцо, и машина должна была повернуть для кругового движения. Но мужчина поехал напряму. Спохватившись, пытался затормозить, но не справился с управлением, и машину вынесло с трассы, где она и столкнулась со столбом.
— В связи с ДТП организована проверка произошедшего, — прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. — Региональным ведомством взяты под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения».
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