Не знал машрута: Новый водитель был за рулем рейсового микроавтобуса, попавшего в ДТП с погибшим под Ростовом

Как уточняет источник издания, для шофера это был новый маршрут. На выезде из Егорлыкской расположено кольцо, и машина должна была повернуть для кругового движения. Но мужчина поехал напряму. Спохватившись, пытался затормозить, но не справился с управлением, и машину вынесло с трассы, где она и столкнулась со столбом.